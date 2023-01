Het ene jaar is het andere niet: ook met covid mag je meedoen aan Australian Open

Aan lokale media vertelde Tiley dat spelers een positieve coronatest niet hoeven te melden en hun wedstrijd normaal kunnen afwerken, zolang ze zich daar fysiek toe in staat voelen.



"We hebben die boodschap duidelijk gebracht aan onze spelers, net als aan onze 12.000 medewerkers. We vragen wel thuis te blijven als iemand zich niet goed voelt."



De toernooibaas voegde eraan toe dat er "wellicht spelers zullen aantreden die covid hebben", net zoals in het cricket het geva was.



In Australië zijn de coronabeperkingen bijna volledig opgeheven. Vorig jaar moesten reizigers nog een vaccinatiebewijs kunnen voorleggen om het land te betreden. Die voorwaarde kostte Novak Djokovic zijn deelname aan het eerste grandslamtoernooi van het jaar.



De Serviër kan binnenkort wel een gooi doen naar een 10e titel down-under. Het zou hem met een 22e grandslamkroon op gelijke hoogte brengen van recordhouder Rafael Nadal.