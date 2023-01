Boston Celtics houden Luka Doncic in toom en delen tikje uit aan Dallas

Dallas had voor de komst van Boston 7 wedstrijden op rij gewonnen, een zegereeks waarin vooral Luka Doncic hoge ogen gegooid had. Maar de Celtics staan bekend voor hun sterke verdediging en dat mocht ook de Sloveen vannacht ondervinden.

De bezoekers beperkten Doncic - in de laatste 5 matchen gemiddeld goed voor liefst 44,5 punten per wedstrijd - tot "slechts" 23 punten. Het kalf was al verdronken na 3 quarters, want in het slotkwart bleef Doncic op de bank. Boston won uiteindelijk met 95-124.

Bij de bezoekers was Jayson Tatum de uitblinker met de 2e triple-double uit zijn carrière: 29 punten, 14 rebounds en 10 assists.

De Celtics herpakten zich met deze klinkende zege ook na de pijnlijke nederlaag tegen laagvlieger Oklahoma City, dat 2 dagen geleden zelfs zonder zijn topschutter Shai Gilgeous-Alexander 150 punten maakte tegen Boston.

"Als we ons beste niveau halen, spelen we heel goed basketbal aan beide kanten van het veld", sprak Celtics-coach Joe Mazulla. "Deze focus wil ik elke wedstrijd zien, want soms ontbreekt die. Maar ik ben blij met de reactie van mijn team na het verlies tegen OKC."