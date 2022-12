Messi viert wereldtitel met groots feest in Rosario (en lacht met opvallend detail met Nederland)

Uitgefeest is hij nog lang niet. Bijna twee weken nadat Lionel Messi de wereldbeker heeft veroverd met Argentinië, blijft de sterspeler de boel op stelten zetten in zijn thuisland. In zijn geboortedorp Rosario genoot hij van taart, dansen met goed gezelschap én kon hij het niet laten om nog een keer na te trappen.