Aston Villa-coach zal Emiliano Martinez op de vingers tikken, ook kritiek van Palace-trainer

Het is een babbel die ook Patrick Vieira aanmoedigt. De Fransman is trainer van Crystal Palace en won het WK in 1998.

Vieira toont weinig begrip voor hoe Martinez de spot drijft met Kylian Mbappé.

"Sommige beelden verpesten een beetje wat Argentinië gerealiseerd heeft", stelde de Fransman.

"Dat was gewoon niet nodig. Soms laat je je gaan door je emoties, maar dit was gewoon stom van Martinez."