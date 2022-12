Legendarische Daren Queenan gevierd in Aalst: "Hij kende als speler zijn gelijke niet"

Afgelopen zaterdag had Okapi Aalst een speciaal kerstcadeau voor de fans: niemand minder dan clubicoon Daren Queenan werd vanuit de Verenigde Staten overgevlogen om de fans mijn zijn aanwezigheid te eren. Het was een emotionele avond, ook voor Queenan zelf.

Voor wie in de jaren 90 het Belgische basketbal volgde, doet de naam Daren Queenan ongetwijfeld een belletje rinkelen. De explosieve Amerikaan speelde 7 seizoenen voor Aalst en was heel die periode een van de grote vedetten in de Belgische competitie. Zijn jumpshot was ongeëvenaard, zijn hangtime fenomenaal. Tijdens die periode wordt hij verkozen als beste buitenlandse en meest spectaculaire speler. Met Queenan als genadeloze afwerker was Aalst jarenlang een luis in de pels van de topclubs, al zat een titel er niet in. Queenan was wel 3 seizoenen op rij topscorer in de competitie, van 1996 tot en met 1998, met een gemiddeld aantal punten dat schommelt tussen 27 en 29 punten per wedstrijd. Zonder twijfel een van de beste spelers ooit op de Belgische velden.

Daren Queenan kende als speler zijn gelijke niet. Zijn jumpshot was ongeëvenaard. Louis Casteels

"De mooiste periode in mijn leven", denkt toenmalig Okapi-coach Louis Casteels met blinkende oogjes terug op het Queenan-tijdperk in Aalst. "De sfeer in de zaal, Queenan die als speler zijn gelijke niet kende, maar ook als mens boven iedereen uit torende." "Ondanks het feit dat hij de vedettestatus ontgroeid was, kon je hem coachen. Als grote vedette deed hij ook verdedigend werk, wat niet altijd evident was." "Zijn jumpshot was ongeëvenaard. Hij vormde enkele jaren een prachtig duo met Boro Vucevic (van 1996-2001 in Aalst). Boro is de vader van NBA-All Star Nikola Vucevic. Matchwinnaars die Okapi naar ongekende hoogten hebben gebracht." "Aalstar was toch nog vrij amateuristisch. Ik werkte tot 16 uur en om 17 uur stond ik hier op het terrein. Buiten de twee Amerikanen, ging iedereen nog werken."



Queenan: "Ik zie mezelf niet als een vedette"

"It's good to be back", vertrouwt Daren Queenan ons zaterdagavond toe in het Forum in Aalst, de plek waar hij jarenlang op handen werd gedragen door de fans, die tot op de dag van vandaag weemoedig terugdenken aan hun onnavolgbare Amerikaan. "Ik zie mezelf helemaal niet als een vedette. Maar wanneer ik hier in het Forum binnenkom en die levensgrote foto’s van mij als speler zie, ja, dat is ontroerend en emotioneel. Dat wil zeggen dat ik iets betekend heb." "We hadden goede coaches hier in Aalst en de beste supporters. Dat wil ik benadrukken. Niemand heeft alleen succes, dat is altijd een proces van veel mensen samen."

Wanneer ik hier in het Forum binnenkom en die levensgrote foto’s van mij als speler zie, ja, dat is ontroerend en emotioneel. Daren Queenan

"Vandaag raak ik amper nog een bal aan"

Queenan, met het nummer 7, speelde 7 seizoenen in Aalst. Het laatste seizoen van Queenan was er een in mineur. Dat had te maken met de zware financiële storm waarin de club terechtkwam, tijdens de winter van 1998 en 1999. De toenmalige Burgemeester Annie De Maght heeft toen nog een ander proberen recht te trekken. Wanneer hij haar terugziet, afgelopen zaterdagavond, volgt een dikke en warme knuffel. "Zij heeft een grote rol gespeeld voor deze club en voor mij heeft ze veel betekend. Ik voelde me hier echt thuis."

Vandaag werkt Queenan als adviseur voor een groot financieel bedrijf. "Of ik nu meer verdien dan toen? Haha, ik verdien goed mijn boterham, ja", lacht de minzame Amerikaan. Na zijn periode bij Aalst speelt Queenan nog een drietal seizoenen basketbal, onder meer in Griekenland, Duitsland en Spanje. Voor kortere periodes, nooit echt van harte, stilaan richting de uitgang. Vaak mijmerend over die 7 seizoenen in Aalst. "Vandaag raak ik amper nog een bal aan", besluit hij. "Ik wil op een bepaald niveau spelen, maar dat gaat niet meer." Het is zaterdagavond, half negen. Net voor het begin van de competitiematch tegen Oostende stapt Queenan het parket van het Forum op. Nog voor hij iets kan zeggen barst een geweldig applaus los. Een van de beste spelers ooit in het Belgische basketbal is zichtbaar ontroerd en krijgt een krop in de keel.



Beelden uit de oude doos: geniet nog eens van het fenomeen Daren Queenan