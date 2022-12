Oostende wint "at the buzzer" in Aalst, coleider Mechelen viert ook

clock 09:21

09 uur 21. Barcello verlost Oostende . Oostende heeft zaterdagavond een felbevochten overwinning behaald op het veld van Aalst. De regerende kampioen trok pas in de slotseconden het laken naar zich toe. Barcello raapte onder de ring een misser van Tyree op en gooide de bal net voor het verstrijken van de tijd binnen: 80-82. De kustploeg blijft zo op kop in de BNXT League, met evenveel punten als Mechelen. De vicekampioen was in eigen huis te sterk voor rode lantaarn Brussels: 85-71. Charleroi blijft in het spoor van de 2 koplopers na een moeizame 69-74-zege bij Luik, dat deze week overgenomen werd door Amerikaanse investeerders. De nieuwe spelers en de nieuwe coach van de thuisploeg waren administratief nog niet in orde, waardoor Luik-speler Brieuc Lemaire ook de coaching op zich moest nemen. Ook Bergen en Antwerp wonnen hun wedstrijd. Bergen was in eigen huis te sterk voor Limburg United (98-87), terwijl de Giants de bekerzege tegen Leuven nog eens overdeden: 59-7. .