Flückiger mag zijn mountainebike weer op: dopingschorsing wordt opgeheven

Bij een controle op de nationale kampioenschappen begin juni testte Flückiger positief op het verboden middel Zeranol. Zeranol is een oestrogene stof met een anabole werking. In sommige landen wordt het gebruikt in de veeteelt om de groei van dieren te stimuleren, maar in de sportwereld prijkt het op de lijst van verboden middelen.

De Zwitser werd meteen op non-actief gezet en kon daardoor bijvoorbeeld niet deelnemen aan het EK in augustus.

Een half jaar later wordt zijn naam nu gezuiverd. De concentratie van het product zou niet hoog genoeg zijn om van bewust dopinggebruik te spreken.

Flückiger mag nu weer deelnemen aan wedstrijden.