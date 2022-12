Sjeik geeft geen hand aan vrouwelijke ref: "27 dagen WK heeft niets veranderd"

De Braziliaanse Neuza Back was een van de 6 vrouwen die op het WK in Qatar geschiedenis schreven. Daarvoor werd ze na de match om het brons in de bloemetjes gezet. Maar in plaats van een hand wisselde ze met de sjeik enkel een hoofdknik uit.



"Dit houd je toch niet voor mogelijk?", reageert Karl Vannieuwkerke verontwaardigd. "27 dagen WK heeft niets veranderd aan de situatie in Qatar", stelt Franky Van der Elst vast. "En het zal ook niet snel veranderen, hoe pijnlijk dat ook is."

"Het was een mooi platform om die verandering te tonen", zegt Dennis van Wijk. "Maar ja: 6 miljard mensen hebben naar het WK gekeken, de FIFA heeft 1,8 miljard dollar winst gemaakt. Die vegen daar hun "gat" aan."

"Dit was het beste WK ooit", herhaalt Van der Elst ten slotte op sarcastische wijze de woorden die FIFA-preses Gianni Infantino sprak.