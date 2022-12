Atletiekbaas Sebastien Coe: "Russische atleten blijven uitgesloten in nabije toekomst"

De topman van World Athletics sprak tijdens een virtueel persmoment. "Voor mij is er niets veranderd."



Eind februari vroeg het IOC aan alle internationale federaties om Russische en Wit-Russische atleten te weren, maar op de elfde "Olympische top" werd vrijdag de deur op een kier gezet voor hun herintegratie.



Vorige week herhaalde IOC-baas Thomas Bach dat een lang Uitvoerend Comité de ban op Rusland en Wit-Rusland had bevestigd, maar dat er discussies gaande zijn om eventueel individuele atleten neutraal toe te laten.



Sebastian Coe verzekerde dat zijn houding "heel duidelijk" blijft wat betreft de Russen. "Alle atleten en ook het ondersteunend personeel - de "entourage" om een uitdrukking van het IOC te gebruiken - blijven in de nabije toekomst uitgesloten van alle door World Athletics georganiseerde evenementen."