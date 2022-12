Engelsen dan toch niet met lege handen naar huis: Walker en Stones adopteren hotel-kat "Dave"

A cat is coming home.

Er zat een opvallende passagier op de terugvlucht van de Engelse WK-ploeg. Zo meldde het team dat het verdedigende duo Kyle Walker en John Stones een Qatarese kat mee naar Engeland zouden nemen.

Niet zomaar lukraak uit een asiel geplukt. De zwerfkat in kwestie doolde tijdens hun verblijf in Qatar rond in het hotel van The Three Lions. Al snel geraakte het City-duo bevriend.

"Een van de eerste dagen dook hij plots op. Al snel ontwikkelden we een voorliefde voor het beestje en noemden we hem Dave", vertelde Walker aan het officiële mediakanaal van de FA. "Elke avond zat hij daar te wachten op zijn eten. We hebben hem dan maar geadopteerd."

De kat moet nu eerst vier maanden in quarantaine voordat hij kan worden herenigd met het City-duo.