Tips en tricks van de nummer 1 in de WK-manager: "Ik spaar mijn transfers op tot de halve finale"

1. Wat is je ploeg op dit moment?

Opstelling: Costa (Por) , Silva (Bra), Shaw (Eng), Dumfries (Ned), Saka (Eng), Fernandes (Por), Gakpo (Ned), Messi (Arg), Richarlison (Bra), Mbappé (Fra) en Alvarez (Arg).

Bank: Martinez (Arg), Maehle (Den), Koulibaly (Sen) en Gundogan (Dui).



"Ik ga waarschijnlijk nog een transfer doen zodat ik 11 spelers heb die spelen. Na de prestatie van Goncalo Ramos gisteren is het enkel afwegen of ik er twee ga doen of één."

2. Welke tactiek heb je gebruikt en welke zal je nog gebruiken?



"Ik moet er zelf nog een beetje over nadenken, maar momenteel ga ik het ongeveer laten zoals het is", klinkt het. "Mijn spelers hebben vrij veel punten gepakt en het is de knock-outfase dus ben ik van plan mijn transfers te sparen om die in de halve finale en finale te kunnen gebruiken zodat ik spelers van elk elftal kan opstellen."



3. Wie is je geheime wapen?

"Bruno Fernandes hebben veel mensen over het hoofd gezien volgens mij. Ook Richarlison trouwens, omdat veel mensen hadden verwacht dat Gabriel Jesus zou starten."

4. Lig je er wakker van?

"Ik controleer het wel en regelmatig kijk ik hoe het eruit ziet. Maar wakker liggen doe ik er niet door. Ik speel elk jaar met vrienden de minicompetitie en het is mooi dat ik nu in het algemeen klassement op één sta. Meestal wil ik gewoon de minicompetitie winnen. Vorig jaar heb ik dat kunnen doen bij het EK."