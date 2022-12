Nummer 77: Neymar evenaart doelpuntenrecord van Pelé bij Brazilië

77 goals in het shirt van Brazilië. Dat kunnen alleen Pelé en sinds vandaag ook Neymar zeggen.

Pelé, die momenteel in het ziekenhuis ligt, had het record 51 jaar lang alleen in handen. Hij had 92 matchen nodig om al die goals te maken. Zijn laatste goal voor de nationale ploeg maakte hij in 1971 tegen Oostenrijk.

Neymar maakte zijn 77e in zijn 124e match. Een iets minder gemiddelde, maar de 30-jarige Neymar kan het record natuurlijk wel nog scherper stellen. Niet meer op dit toernooi, maar misschien wel later in zijn carrière.