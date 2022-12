Met de druk van een natie op zijn schouders, trapte Neymar Brazilië (even) de hemel in. Diep in de verlengingen deed hij enkele sambapassen door het hart van de Kroatische defensie, om het leer nadien in het dak van het doel te knallen. "Een moment van absolute goddelijke schoonheid", jubelde onze commentator Peter Vandembempt. Bekijk het kunststukje hieronder.