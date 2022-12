Ineos Grenadiers en marathonlegende Eliud Kipchoge richten wieleracademie op in Kenia

Eliud Kipchoge, met twee olympische titels en het huidige wereldrecord wellicht de beste marathonloper ooit, zal samen met Ineos Grenadiers een wieleracademie oprichten in Kaptagat, waar Kipchoges atletiekacademie ook gevestigd is.

In het spoor van Girmay

Dave Brailsford, ploegbaas bij Ineos, is in zijn nopjes met het nieuwe project en hoopt dat de academie nieuw Afrikaans wielertalent zal voortbrengen. "We weten allemaal dat er veel talent is in Afrika, dat is dit jaar opnieuw bevestigd."



Het Eritrese toptalent Biniam Girmay won dit jaar als eerste Afrikaan ooit een wielerklassieker met Gent-Wevelgem. Twee maanden later won hij in de Giro als eerste Afrikaan van kleur ook een rit in een Grote Ronde.