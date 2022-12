Jumbo-Visma veilt Tour-fietsen van Van Aert en Vingegaard om wielertalent beter te ondersteunen

De fiets waarmee Jonas Vingegaard de Tour naar zijn hand zette en de fiets waarmee Wout van Aert en Marianne Vos de groene trui veroverden.

Je kan ze allemaal op de kop tikken in een veiling, die tot en met 19 december loopt.

Jumbo-Visma veilt 18 fietsen met een verhaal. Elke fiets wordt afgeleverd met een persoonlijke handgeschreven brief van de renner: "Zo zal dat unieke verhaal tot leven komen", klinkt het.

De opbrengst van de veiling gaat naar de ontwikkeling van wielertalent. "Bij Jumbo-Visma ondersteunen en ontplooien we verschillende initiatieven om

wielertalent te spotten en ontwikkelen", zegt ploegbaas Richard Plugge.

"Denk maar aan onze Academy, de talenten van ons Development Team en uiteraard CyclingClassNL waarin we als wielerteam participeren."

"Dat is hoe we bijdragen aan de toekomst van wielrennen in Nederland en deze veiling helpt ons de volgende stap te zetten."