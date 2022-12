Una May, spilfiguur achter Ierse sportcultuur: "Cyclocross is hier snelst groeiende wielerdiscipline"

Ierland, het crossland van de toekomst?

Een primeur, zondag in veldritland: de Wereldbeker strijkt voor het eerst neer in Ierland. Op de Sport Ireland Campus in Blanchardstown, een nationale sportcampus nabij hoofdstad Dublin, zullen Wout van Aert en co. straks bikkelen in de modder.

Een van de spilfiguren in de toekenning van de WB cyclocross aan Ierland is Dr. Una May. Ze is sinds begin dit jaar CEO van Sport Ireland, daarvoor zette May zich al jarenlang in voor onder meer de lokale sportontwikkeling in het land en ook het antidopingbeleid.

"Toen de vraag van Flanders Classics kwam of er interesse was om samen te werken aan de uitbouw van cyclocross in Ierland, waren we zeer enthousiast", vertelt May. "De nationale sportcampus is een geschikte locatie. We hebben er 500 are aan terreinen met allerlei faciliteiten van de verschillende federaties."