Bashir Abdi wil Europees record aanscherpen in marathon van Rotterdam

Op de uitreiking van de Gouden Spike was Bashir Abdi zijn planning in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs in 2024 nog aan het maken, maar één afspraak ligt toch al vast: de marathon van Rotterdam op zondag 16 april.

Abdi zal er zijn 9e marathon lopen, zijn 4e in Rotterdam. Hij debuteerde in de Nederlandse havenstad in 2018 en werd toen meteen achtste. Vorig jaar brak hij er het Europees record: 2u03'36".

Abdi, die op de Spelen in 2021 en het WK in 2021 brons veroverde, wil in Rotterdam zijn Europees record nog wat aanscherpen. Hij is "ervan overtuigd dat zijn favoriete marathon hem vanwege het snelle parcours, het uitbundige publiek en de voortreffelijke organisatie de beste mogelijkheden biedt", klinkt het.

"In 2021 viel in Rotterdam alles op de juiste plaats: perfect marathonweer, perfecte hazen, perfecte organisatie en dicht bij huis", vertelde Abdi eerder aan het magazine RunningNL.

"Ik heb verschillende topmarathons gelopen, zoals in Chicago, New York, Tokio en Londen, maar de sfeer van Rotterdam vind je nergens anders ter wereld. Niet normaal. De mensen zijn er gek van de marathon."