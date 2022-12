Alexander Blessin moet weg bij Genoa, Alberto Gilardino komt als interim-coach

Blessin was 1,5 jaar aan de slag bij Oostende, waar hij indruk maakte met zijn visie en aanpak. Dat wekte de interesse van Genoa, dat hij in de terugronde van de Serie A vorig seizoen niet kon behoeden voor de degradatie.



De Duitser, die door Oostende bij de jeugd van RB Leipzig werd gehaald, mocht aanblijven om de promotie te helpen bewerkstelligen. Dat leek aanvankelijk goed te gaan, maar de machine stokte.



Met 2 op 15 zakte Genoa naar de 5e plaats in de Serie B op 9 punten van leider Frosinone. Reggina staat na 15 speeldagen 2e met 29 punten, gevolgd door Bari, Parma, Genoa en Brescia met 23 punten.



Als interimaris neemt oud-speler Alberto Gilardino over. De 40-jarige wereldkampioen van 2006 was sinds deze zomer bij Genoa aan de slag als coach van de U19.



Voordien coachte hij in de lagere reeksen Rezzato, Pro Vercelli en Siena. Als speler stond Gilardino tussen januari 2012 en juli 2014 onder contract bij de club. Hij werd tussendoor uitgeleend aan Bologna.



De aanvaller maakte verder vooral grote sier bij Parma, Milan en Fiorentina. Met de ploeg uit Milan won hij in 2007 de Champions League. Voor Italië kwam hij 57 keer uit.