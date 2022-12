Het unieke WK-stadion dat na amper 7 matchen weer verdwijnt (en niemand weet waarheen)

In een verzameling van architecturale parels was Stadium 974 een buitenbeentje in Qatar.

Geen grote glasramen, fijne mozaïekjes of indrukwekkende dakstructuur. Wel een uitzicht dat weggelopen lijkt uit de haven van Antwerpen door de vele kleurrijke scheepscontainers in de constructie.

Fijn meegenomen voor de 40.000 toeschouwers: de "gaten" fungeerden als natuurlijke airco.

Het stadion - met een naam die verwijst naar de landcode en het aantal gebruikte containers - organiseerde gisteren al zijn afscheidsmatch. Brazilië zorgde voor een einde in schoonheid.

Na amper 7 matchen wordt straks de sloophamer bovengehaald.