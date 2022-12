Corona verhindert Grote Prijs Formule 1 van China 4e jaar op een rij

De GP van China stond op 16 april gepland. "Maar na overleg met de promotor en de bevoegde autoriteiten zal de Grote Prijs in 2023 niet doorgaan door de blijvende moeilijkheden waarvoor de covid 19-situatie zorgt", luidt het in een kort statement.



De F1 zegt dat "ze alternatieve opties evalueert" om de wedstrijd op de kalender van 2023 te vervangen. Het seizoen 2024 telt op dit moment 23 in plaats van 24 races.



De GP van China, die in Shanghai gereden wordt, ontbreekt sinds 2020 op de kalender. De laatste winnaar is Lewis Hamilton in 2019.