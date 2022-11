Tiger Woods stelt zijn rentree uit: geen Hero World Challenge door hielpijn

Woods, die het toernooi zelf organiseert, zegde gisteravond af op Twitter. "In mijn voorbereiding en training voor de Hero World Challenge van deze week, liep ik plantaire fasciitis op in mijn rechtervoet, waardoor ik moeilijk kan wandelen."



"In overleg met mijn dokters en coaches heb ik beslist om me deze week terug te trekken en me te focussen op mijn taken als gastheer. Het is wel nog altijd mijn plan om mee te doen aan The Match en het PNC Championship." Die toernooien vinden in december plaats.



Deze week had de comeback moeten worden voor de 47-jarige laureaat van 15 majors. Aan de Hero World Challenge doet een 20-tal spelers mee: de top 11 van de wereld, de 4 meeste recente majorwinnaars, de titelverdediger en enkele wildcards. De opbrengsten gaan naar de Tiger Woods Foundation.



Sinds Woods de cut niet haalde op de British Open, kwam hij niet meer in competitie uit. The Match is een exhibitie over 12 holes, waaraan op 10 december onder meer nummer 1 Rory McIlroy, Jordan Spieth en Justin Thomas meedoen.



Het PNC Championship is een "familietoernooi", waar Woods vorig jaar aan de zijde van zijn zoon Charlie zijn comeback maakte, nadat hij hersteld was van zijn zware auto-ongeluk in februari 2021.



Hij speelde dit seizoen maar 3 proftoernooien, alle 3 majors. Op de Masters in Augusta eindigde hij 47e, in het PGA Championship gaf hij na de 3e ronde op, in de British Open zat het erop na 2 ronden.