De genen van "zonnebader" Louis van Gaal: "Goed dat je ziet dat Frenkie wat bleekjes is"

Frenkie de Jong nam plaats naast Louis van Gaal daags voor de laatste groepsmatch tegen Qatar.

"Frenkie, je klinkt ziek en je ziet er bleek uit. Ben je fit?", vroeg een reporter aan De Jong.

"Ja, hoor. Ik heb alleen slecht geslapen en ik heb een beetje keelpijn, maar voor de rest ben ik wel fit", antwoordde de middenvelder.

Waarna het onderwerp richting de jonkies en hun impact op de hiërarchie verschoof. Of dat dachten de journalisten toch. Van Gaal stuurde het gesprek terug richting de vorige opmerking.

"Ik vind het in de eerste plaats al heel goed dat je ziet dat Frenkie bleekjes is, dat merkte ik ook op."

"Dat komt omdat jij hartstikke bruin ziet omdat je aan het zwembad hebt gelegen", was de counter van de verslaggever.

"Neen, dat heb ik niet gedaan. Ik ben geen zonnebader. Mijn moeder lag met bloos op haar wangen in de kist toen ze dood was. Dat zijn genen", was de ietwat macabere repliek van Van Gaal.

Na een korte stilte, vroeg hij wat de vraag ook weer was, gevolgd door een bulderlach. De microfoon was intussen verdwenen, waardoor de Nederlandse reporter die niet kon herhalen.

"Nou, dan kan ik geen antwoord geven. Dat jou dat weer moet overkomen", lachte Van Gaal smakelijk.