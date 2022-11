Philippe Gilbert blijft ook na zijn (officiële) carrière winnen: 40-jarige juicht in Monaco

"Ik ben echt heel blij", vertelde Gilbert na de wedstrijd.

"Ik won beide races. In de Pro-Am was het verschil met de tweede maar één seconde en de profkoers winnen was ook ver van makkelijk. Het niveau van het deelnemersveld was heel hoog. Er werd hard gekoerst."



"Ik genoot ervan om samen met al die kampioenen een liefdadigheidsevent te rijden. Het was leuk om mijn carrière op deze manier af te sluiten, op een plaats waar ik al 13 jaar woon."