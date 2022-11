Voetbal Vlaanderen wil Oekraïense voetballertjes bereiken: "Weg naar de clubs helpen vinden"

Sinds februari van dit jaar zijn er heel wat voetbalclubs in Vlaanderen gecontacteerd door gepassioneerde Oekraïense voetballertjes of hun ouders. Daarom versoepelde de KBVB enkele regels rond inschrijvingen, lidgeld en transfers.

"Maar clubs wisten niet waar de mensen verbleven of over welke rechten ze beschikten", verklaart Ismail Eddegdag van Voetbal Vlaanderen. "Daarom werkten we een toolkit uit om alle algemene informatie te vinden over de Oekraïners in ons land."

Daarnaast wordt er ook aan de communicatiekloof tussen clubs en Oekraïense voetballertjes en ouders gewerkt. “We hielden rekening met elke stap in het inschrijvingsproces: bereiken, informeren, ondersteunen en opvolgen”, aldus woordvoerder Nand De Klerck. Al het papierwerk werd zowel in het Nederlands, Oekraïens en het Russisch opgesteld.

Enkele jongeren vinden nu de weg naar clubs om opnieuw te kunnen genieten van hun favoriete hobby: voetballen. Bekijk de getuigenis van een jonge voetballer en zijn moeder in onderstaand filmpje.