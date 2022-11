Nicolas Colsaerts is een van de vicekapiteins van Europees Ryder Cup-team voor 2023

Het traditionele treffen tussen een keurgroep Amerikaanse en Europese golfspelers vindt volgend jaar plaats in Rome van 26 september tot 1 oktober.

Nicolas Colsaerts was er al eens bij op de Ryder Cup in 2012. Toen had hij als speler een belangrijk aandeel in de overwinning van het Europese team tegen de Verenigde Staten.

Nu mag Colsaerts zich dus opmaken voor een nieuw Ryder Cup-avontuur. Dit keer niet als speler, wel in een ondersteunende rol als vicekapitein. Colsaerts werd uitgekozen door Luke Donald, een van zijn ploegmakkers van het winnende team uit 2012.

"Elke keer wanneer ik de woorden "Ryder Cup" hoor, moet ik denken aan de editie waaraan ik deelnam en hoe trots ik was de Europese kleuren te verdedigen en deel te nemen aan dat ongelofelijk evenement", reageert Colsaerts op het nieuws.

"Vice-aanvoerder zijn, betekent een andere rol bekleden dan als speler, maar niettemin is mijn missie in 2023 dezelfde als in 2012, namelijk een bijdrage leveren aan het team op welke manier dan ook."



Ook kapitein Luke Donald is in zijn nopjes met Colsaerts in zijn team. "Ik heb altijd bewondering gehad voor hoeveel de Ryder Cup voor jou betekent", richt hij zich tot de Belg op Twitter. "Bedankt om me bij te staan op dit avontuur. Ik ben ontzettend blij dat je deel uitmaakt van he team."