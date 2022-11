Hartverwarmend: Jack Grealish komt belofte na en viert goal met dansje voor ziek kind

Grealish leerde Finlay deze maand kennen binnen het kader van de organisatie City in the Community. Finlay had een brief geschreven aan de Engelse voetballer waarin hij zijn bewondering uitdrukte voor Grealish, wiens zusje Hollie aan dezelfde ontwikkelingsstoornis lijdt.

"Jij bent mijn held en de beste grote broer voor je zusje", schreef Finlay, die zijn idool ook kon ontmoeten. Bij die ontmoeting beloofde Grealish dat Finlay mocht kiezen hoe hij zijn volgende doelpunt voor Engeland moest vieren. En zo geschiedde.