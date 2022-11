Thomas Detry strandt op de 13e plaats in Zuid-Afrika na matige slotdag

Thomas Detry is de jongste weken uitstekend op dreef en bevestigde vrijdag en zaterdag in Zuid-Afrika.

Detry was opgeklommen naar de gedeelde leidersplaats, maar die opmars kwam vandaag abrupt ten einde tijdens de slotdag.

Onze landgenoot verzamelde 77 slagen (+5) tijdens de slotronde na 3 birdies en 8 bogeys.

Hij sloot af op 7 slagen van de Engelse winnaar Tommy Fleetwood, voor het tweede jaar op een rij primus in Zuid-Afrika.

Detry is in principe wel zeker van de top 60 in de DP World Tour, die recht geeft op de finale in Dubai (17-20 november).