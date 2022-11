Elise Mertens en coach Philippe Dehaes stoppen hun samenwerking

Sinds midden augustus deed Elise Mertens een beroep op Philippe Dehaes nadat ze in juli afscheid had genomen van Simon Goffin. De broer van David Goffin was dan weer de vervanger van Robbe Ceyssens.

Mertens en Dehaes zouden na de US Open hun samenwerking evalueren. Die werd nog verlengd tot het einde van het seizoen, maar in 2023 gooit Mertens het - niet voor het eerst - over een andere boeg.

"We hebben samen beslist om niet meer samen te werken", is de korte mededeling van Dehaes bij Belga.

Hij was er vorige week niet bij in Texas, waar Mertens de WTA Finals in het dubbelspel won. In het enkelspel is Mertens haar regelmaat al een tijdje kwijt.