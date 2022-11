Wereldkampioen Pidcock duikt op 19 november in Merksplas weer veld in

Wanneer halen de "Grote Drie" - Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel - hun crossfiets weer van stal? Het is een vraag die bij elke veldrit wordt gesteld.

"Over 3 à 4 weken", zei Pidcock eind oktober nog. En daar heeft hij nu een precieze datum op geplakt. Op 19 november in de Superprestige-manche in Merksplas maakt de wereldkampioen zijn rentree.

Een dag later neemt hij ook deel aan de Wereldbekerwedstrijd in Overijse. Over de rest van zijn veldritseizoen is er nog geen duidelijkheid.

Pidcock liet zich in september behandelen aan zijn knie in de VS. Het wordt dus afwachten hoe goed hij al in vorm is bij zijn terugkeer in het veld.