Patro-coach Stijn Stijnen trots maar ook triest: "Met andere keeper kwalificeren we ons"

Stijn Stijnen trakteerde op drank én spektakel in de bekerclash van de avond. Zijn ploeg Patro Eisden knokte als leeuwen tegen Club Brugge. In de reguliere speeltijd versierde de amateurploeg zelfs de beste kansen.

Alleen botsten ze steeds op een ijzersterke Mignolet.

"We hadden de momenten om het af te maken", besefte Stijnen achteraf. "Mignolet hield Club zelfs tegen ons recht. We hadden verschillende ballen en zeker die laatste van Valcke. Dat is een moment in een carrière..."