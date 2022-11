KRC Genk treft Juventus in barrages Youth League

Jong Genk heeft zich ten koste van het Tsjechische Slavia Praag en het Noord-Ierse Coleraine geplaatst voor de barrages via het zogenaamde 'Domestic Champions Path'.

In die barrages neemt Jong Genk het dus op tegen Juventus, dat in zijn groep in het 'Champions League Path' op een tweede plaats achter Paris Saint-Germain eindigde. In die groep was Juventus te sterk voor zowel Benfica als Maccabi Haifa.

Het barrageduel wordt afgewerkt over één wedstrijd op 7 of 8 februari, waarbij Genk in het voordeel is. De youngsters van Genk mogen namelijk thuis spelen, omdat ze als overlever uit het 'Domestic Champions Path' komen.

De U19 van Club Brugge werden al uitgeschakeld in het 'Champions League Path' door derde te eindigen in hun groep achter FC Porto en Atlético Madrid.