Gezien in 90 minutes: "Over een beet van een hond en een beet(je) slapjanus"

Slapjanussen

Hij is de Youri. En was toevallig in Brussel en dus bij ons. Anders dan broeder Sam, die existentieel twijfelde tussen kaas of bier in Maredsous…



Super sunday was eerder dieselzondag. PSV heeft, vele jaren na Timmy, weer een Simons, en hij is puur voetbalgoud. Emanuel Petit bleek plutôt grand, wat we van Chelsea niet kunnen zeggen.



We hebben het over tifo en pyro, maar beseffen dat de gedachte leger is dan de ervaring (Nietschze) - en net dat was wat Club Brugge toonde in Gent: nietse. Vrancken is dan weer heel wat. En we halen nog even de heer Bakker door de mangel…