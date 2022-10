Michy Batshuayi is hattrickheld bij Fenerbahçe, fiere leider in Turkije

Fenerbahçe is de fiere leider in de Turkse eersteklasse. De verplaatsing naar Istanbulspor, de voorlaatste in de stand, mocht dus in principe weinig problemen opleveren.

Dat scenario werd op het veld bevestigd. Michy Batshuayi maakte de belangrijke eerste goal na 18 minuten. Irfan Kahveci verdubbelde de score voor de rust.

De thuisploeg scoorde wel nog de 1-2 na rust, maar opnieuw Batshuayi zorgde voor een comfortabele voorsprong voor Fenerbahçe. Istanbulspor scoorde nog een tweede keer tegen, maar Enner Valencia en hattrickheld Batshuayi legden de eindscore vast: 2-5.