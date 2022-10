"The Game of Life", zo heet de autobiografie van Ann Wauters, de beste basketbalspeelster die ons land ooit heeft gekend. In haar boek schrijft de 42-jarige Wauters, die vorig jaar na de Spelen in Tokio afscheid nam, niet alleen over haar leven als topsporter op en naast het veld. Ze heeft ook een boodschap: sport kan de wereld beter maken. En die bracht ze ook in De Afspraak.