Amy Pieters zet haar eerste stapjes in revalidatiecentrum: "Geduld en hoop"

De 31-jarige Pieters kwam eind december ten val tijdens een wegtraining van de nationale baanploeg in Spanje. Ze verloor daarbij het bewustzijn en liep een ernstig hersenletsel op.



Pieters moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma. Eind april meldde haar ploeg SD Worx dat de renster weer bij bewustzijn was. Sinds augustus werkt ze verder aan haar herstel in het revalidatiecentrum in Woerden.



"De laatste tijd ging het even wat moeizamer om Amy met fysieke inspanningen te motiveren", opende het verhaal op de site. "Praten lukt nog niet, wat het lastig maakt om duidelijk te maken waarom niet."



"Het niet kunnen uitleggen of uiten valt haar en ons soms dan ook zwaar. Gelukkig is ze wel te motiveren door een spelletje. We nemen maar even voor lief dat ze haar eigen moment kiest. En dat moment komt er, want ineens staat ze!"