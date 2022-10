Victor Schelstraete razend door dreigend ontslag coach: "Dan boks ik niet meer voor België"

In mei bezorgde Vasile Usturoi België goud op het EK boksen, een jaar eerder had Victor Schelstraete brons in de wacht gesleept op het WK. Plots heeft ons land twee toppers die misschien wel kunnen oogsten op de Spelen.

Maar dat zal dan wellicht met een andere coach zijn, want ligacoach Hubert Firens zou op het punt staan ontslagen te worden.

"70 jaar lang waren er geen resultaten in het olympische boksen voor België, maar net nu Vasile en ik onze stempel drukken op de geschiedenis van het Belgische boksen is er sprake van om Hubert Firens te ontslaan?", schrijft Schelstraete op Facebook.

"Dit is tegen alle logica in en nefast voor de spirit van mijn team. Wij worden hier als atleet mee lastiggevallen, terwijl we op het hoogste niveau moeten presteren. Dat hoort niet."

"Het kan zijn dat Firens jullie in het verleden op de tenen getrapt heeft, maar in topsport tellen enkel de resultaten."

"Daarom verklaar ik hier nu plechtig dat als Firens ontslagen wordt, mijn olympische reis stopt en ik stop met België te vertegenwoordigen."

"Vergeet niet: zonder de resultaten van Hubert, Vasile en mij waren er zelfs geen subsidies voor de volgende generatie. Zonder de resultaten van Hubert, Vasile en mij was er geen olympisch boksen meer in België."