Mechelen-voorzitter na Europese stuntzege: "Het was David tegen Goliath"

Dankzij een driepunter van uitblinker Domien Loubry won Mechelen woensdag met 88-85 van Cholet, de nummer 5 in de Franse competitie. Voorzitter Luc Katra beklemtoont de waarde van die overwinning.

"Cholet is een topclub in Frankrijk. Ons budget is misschien 20 procent van hun budget. Het was David tegen Goliath. Bovendien hadden wij nog 2 geblesseerden. Als je dan kunt winnen, is dat historisch. Het was fantastisch", reageert Katra bij Sporza.

"We hebben vorig seizoen al bewezen dat we een goeie mix hebben tussen ervaring en jeugd. De ervaring van jongens als Loubry of Mukubu is van onschatbare waarde, zowel op als naast het veld. Gisteravond nam Loubry in de beslissende fase zijn verantwoordelijkheid. En dan win je. Dat is een droom."