Retin Obasohan helpt Villeurbanne mee aan nipte zege tegen Valencia

Valencia nam de wedstrijd meteen in handen in het eerste quarter en liep 27-16 uit. De Spanjaarden kregen daarna een koekje van eigen deeg in het tweede quarter: 11-26. Villeurbanne ging zo rusten met een 38-42-voorsprong.

Na de pauze was het bijzonder spannend. Beide ploegen hielden elkaar zo goed als perfect in evenwicht, maar Villeurbanne had op het einde net voldoende overschot: 76-77.

De Franse ploeg van Retin Obasohan boekte zijn eerste zege van het seizoen in de EuroLeague. Valencia moet het met 0 op 2 stellen.