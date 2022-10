Preben Van Hecke wordt ploegleider bij Alpecin-Deceuninck

Dit seizoen was Preben Van Hecke ploegleider bij het continentale Minerva, maar dat team hield al na één jaar op te bestaan. Bij Alpecin-Deceuninck heeft Van Hecke een nieuwe thuis gevonden.

"Na een profcarrière van 16 jaar werd ik dit jaar ploegleider en dat verliep goed", zo reageert de oud-renner, die in 2015 Belgisch kampioen op de weg werd.

"Dat ik na amper één jaar de stap kan zetten naar een topteam, charmeert me enorm. Met mijn jaren ervaring in het peloton hoop ik bij te dragen aan het sterke collectief dat Alpecin-Deceuninck al is."