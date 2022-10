Rode Vuelta-trui van Remco Evenepoel levert 12.000 euro op voor De Warmste Week

Elk sms'je met de boodschap "REMCO" naar 4342 leverde 1 euro op én een kans om het Vuelta-kleinood te winnen, Evenepoel (22) was de eerste Belg in 44 jaar die kon triomferen in een grote ronde.



De actie van de wereldkampioen leverde meer dan 12.000 euro op, dat integraal ten goede komt aan projecten tegen kansarmoede.



De winnares was door het dolle heen toen ze live werd opgebeld door StuBru. Waarom wou ze die zo graag: "Wij zijn echte fans van de koers. Mijn zoontje Arthur volgt alle grote koersen en is grote fan van Remco. Hij zei af en toe: "Mama, heb je al een berichtje gestuurd? Dit is super."