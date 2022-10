Vandenbempt ziet Anderlecht in crisis niet twijfelen aan Mazzu: "Maar hij moet dat geloof zelf uitstralen"

"De toestand bij Anderlecht is zorgwekkend"

Het is uiteraard crisis bij Anderlecht. Zelfs bij het nieuwe Anderlecht, waar de lat door de financiële situatie noodgedwongen een heel stuk lager ligt.

Als de wedstrijd van gisteren een alleenstaand geval was, dan was het niet zo erg.

Als het zo’n wedstrijd was die je op basis van overwicht en kansen altijd had kunnen winnen, dan kan dat gebeuren. Maar dat was het natuurlijk niet. Daarom is de toestand toch zorgwekkend.

Anderlecht heeft al slechter gevoetbald dan tegen Charleroi en toen wel een resultaat neergezet. Maar die zachte kentering die ze hoopten voort te zetten, wordt op deze manier toch weer gekelderd.

Begin oktober is de conclusie dat de ploeg nog altijd niet op de rails staat en dat het voetbal in bepaalde delen van de wedstrijd te statisch en te voorspelbaar is.

Het is natuurlijk niet gemakkelijk om te voetballen tegen zo’n laag blok dat Charleroi gisteren neerzette.