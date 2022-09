Malta-coach ontkent ongepast gedrag: "Ongegrond en vals nieuws"

De bond zette hem dinsdag op non-actief en kondigde een intern onderzoek aan. Noch de bond, noch Mangia gaf toe meer details over wat en hoe, maar de Maltese media rapporteerden dat 2 internationals apart van elkaar gewag maakten van seksueel wangedrag. De 2 bleven anoniem.



Mangia kwam vandaag met een statement naar buiten, waarin hij stelt dat alle beweringen tegen hem niet waar zijn en hij waarschuwde dat hij naar de rechter zou trekken als ze bleven doorgaan.



"Wat het nieuws betreft dat door de nationale media is naar buiten gebracht, is het mijn plicht om duidelijk te maken dat ik mij nooit, nu niet of in het verleden, kwetsend heb gedragen tegenover de persoonlijke of seksuele waardigheid van eender welke persoon, niet in het minst een voetballer of ieder ander lid van de federatie."



"Dit is allemaal ongegrond en vals nieuws, dat mijn persoonlijke waardigheid en professionele reputatie ernstige schade toebrengt."



Mangia was vroeger onder meer aan de slag bij Serie A-team Palermo en de Italiaanse U21-ploeg. Sinds december 2019 voert hij het nationale team van Malta aan.