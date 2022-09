Hein Vanhaezebrouck vindt selectie Anderlecht-spelers bij Duivels "te opvallend": "Heeft met kleur te maken"

Wat begon met lof veranderde al snel in een kritische noot.

In de eerste aflevering van de nieuwe podcastreeks van KAA Gent ging het onder meer over eigen opgeleide spelers. Hein Vanhaezebrouck vertelt in de discussie onder meer dat Anderlecht "de grootste vijver met de beste vissen heeft".



Volgens de trainer van de Buffalo's komen die wel iets te snel boven water bij de Rode Duivels. Wanneer een gesprekspartner opwerpt dat het bizar is dat flankverdediger Matisse Samoise zelfs geen deel uitmaakte van de voorselectie, begon Hein Vanhaezebrouck aan een messcherp betoog.

"Waarom hij er niet bij was? Dat heeft met kleur (van het shirt, red.) te maken", aldus Vanhaezebrouck. "Dat is een gewaagde uitspraak, maar is gewoon zo. Verschaeren werd drie jaar geleden opgeroepen terwijl hij net kwam piepen en nog geen titularis was. En nu Debast, zonder ooit één keer bij de beloften te zijn geweest."

"Je kan er gewoon niet naast kijken", ging HVH verder. "Ik vind dat ook onvoorstelbaar. Pas op, Zeno Debast is een talent, hé. Maar moet je hem meteen oproepen als hij vijf matchen voor Anderlecht gespeeld heeft? Die staan onder ons in het klassement en zijn niet dé toonaangevende ploeg."