Geschorste Martinez heeft geen heimelijke handgebaren voorbereid: "Er zal 0 communicatie zijn tegen Nederland"

Meer dan een generale repetitie

Vooral een voorbereidingswedstrijd, dus. Toch zijn de Duivels ook gebrand op een resultaat. Het woord "revanche" durft niemand in de mond nemen. Maar na het statement van Louis van Gaal en de 4-1-blamage in de heenwedstrijd, lijkt de partij toch wat beladen.

"In de heenwedstrijd haalden we ons niveau echt niet", toonde Toby Alderweireld zich strijdvaardig. "Nu moeten we tonen wie we zijn en waar we voor staan. We kunnen tegen iedereen winnen als we top zijn."

"Er zijn ook genoeg redenen om nog eens extra te knallen. Zo hebben de uitspraken van Van Gaal ons wat extra motivatie gegeven."