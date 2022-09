"Zwak broertje" Puerto Rico is bevrijd na stuntzege: Belgian Cats zijn gewaarschuwd

Na de overwinning van de Belgian Cats tegen Zuid-Korea moet er vandaag tegen Puerto Rico opnieuw gewonnen worden. Dat team was de voorbije jaren al vaker de speelbal van de Belgische vrouwen, maar met een stuntzege tegen Bosnië heeft Puerto Rico getoond dat het ook wat in zijn mars heeft.

Dankzij Rusland naar het WK

Op basis van de wereldranking zou Puerto Rico geen team mogen zijn dat België het vuur aan de schenen kan leggen. Met de 17e plaats op de FIBA-ranking doet Puerto Rico toch beduidend minder goed dan de Belgian Cats op de 5e stek. Dat Puerto Rico er überhaupt bij is op dit WK heeft het eigenlijk alleen maar te danken aan Rusland. Op het laatste kwalificatietoernooi zat Puerto Rico in dezelfde poule als België en verloor het 3 keer in evenveel wedstrijden. Geen WK dus, maar na de Russische inval in Oekraïne werd Rusland geweerd van het internationale toneel en dat bleek het geluk van Puerto Rico, dat zo alsnog een ticket kreeg voor Sydney.

Guirantes als nieuwe ster

Op de voorbije grote toernooien, de Olympische Spelen en het WK van 2018, kon Puerto Rico geen enkele wedstrijd winnen. Dit jaar lijkt het misschien een tikkeltje sterker, ook al mist het met Jazmon Gwathmey een van zijn sterkhouders.



Het meeste gevaar zal wellicht komen van shooting guard Arella Guirantes, die eerder dit jaar ook al de topscorer was tegen België op het WK-kwalificatietoernooi, toen ze debuteerde voor haar land. Guirantes heeft een verleden in de WNBA bij Los Angeles en toonde ook dit toernooi al tegen Bosnië dat ze vlot de weg naar de ring vindt. Puerto Rico kan dit WK ook een beroep doen op de 1,90m grote forward Mya Hollingshed, die begin dit seizoen nog even op de loonlijst stond van WNBA-kampioen Las Vegas. De genaturaliseerde Amerikaanse liet in de eerste 2 groepsmatchen al zien dat ze een meerwaarde is voor dit team. Ouwe getrouwe Jennifer O'Neill is haar basisplaats kwijt, maar de point guard kan op dit WK wel zorgen voor kwaliteitsvolle minuten vanaf de bank. Vorig jaar op de Olympische Spelen was O'Neill nog goed voor gemiddeld 11 punten per match in de groepsfase.

Geeft stuntzege Puerto Rico vleugels?

Wat Puerto Rico de voorbije toernooien niet kon, deed het op dit WK al in zijn 1e wedstrijd: winnen. Dat Puerto Rico in zijn openingsmatch het Bosnië van Jonquel Jones zou verslaan, had niemand verwacht, ook al kampte Jones nog met de naweeën van de jetlag na de verloren WNBA-finale met Connecticut. Een uitstekende Guirantes stuwde Puerto Rico naar een onverhoopte overwinning, eentje die een flinke boost was voor het vertrouwen. "We werken keihard en worden steeds sterker. Dat hebben we getoond tegen Bosnië", sprak Guirantes na de match. Na de winst tegen Bosnië volgde een logische en zware nederlaag tegen de VS. Het is afwachten hoezeer die pandoering het Puerto Ricaanse vertrouwen aangetast heeft. Maar zelfs met een geweldige Guirantes en met het vertrouwen in het zenit mogen de Belgian Cats zich nooit laten verrassen door dit Puerto Rico. De voorbije 3 confrontaties draaiden steevast uit op een walk-over van België. Als de Cats vandaag bij de les zijn, is dat het scenario waar we opnieuw mogen van uitgaan.