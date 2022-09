Onherkenbare Belgian Cats zwoegen zich naar winst tegen Puerto Rico op WK

Een tussendoortje vlak voor de rustdag. Dat moest Puerto Rico worden voor de Belgian Cats. In hun laatste 3 ontmoetingen had België de Puerto Ricaanse vrouwen steevast getrakteerde op een ferme bolwassing. Eerder dit jaar was het verschil nog meer dan 30 punten in de WK-kwalificaties.

Maar Puerto Rico staat complexloos te spelen op dit WK en verbaasde al in zijn openingsmatch door met ruim verschil te winnen van Bosnië. België was dus gewaarschuwd, al bleek dat niet meteen op het veld.

De Belgian Cats speelden slordig en zochten in een ondermaatse 1e helft voortdurend naar hun eigen identiteit. Allemand had het moeilijk om het ritme te bepalen en ook Meesseman kwam niet uit de verf, alleen de ijzersterke Linskens steeg (ver) boven de middelmaat uit. Bij de rust stond het zowaar gelijk: 31-31.

Het geloof in eigen kunnen groeide bij Puerto Rico, dat in de 2e helft op zoek ging naar een 2e stunt. De ongrijpbare Guirantes was een gesel voor de Belgische defensie, die bij momenten veel te laks was.

Gelukkig voor de Cats was er dit immer betrouwbare Linskens, die scoorde op de belangrijke momenten en ook in de rebound ijzersterk acteerde in de rebound. Toen ook Allemand en Delaere nog op de juiste momenten konden toeslaan, viel het stuivertje finaal aan Belgische kant: 68-65.

België doet dus wat het moest doen, maar de prestatie tegen dit Puerto Rico zal toch eerder voor meer vraagtekens zorgen dan een extra vertrouwensboost te geven. De Cats kunnen van de rustdag gebruik maken om alles eens op een rijtje te zetten.

In de nacht van zondag op maandag (Belgische tijd) moeten ze opnieuw aan de bak. Dan is Bosnië de tegenstander. Het team van de genaturaliseerde WNBA-klepper Jonquel Jones heeft tot nu toe verrassend al haar matchen verloren en zal ongetwijfeld op scherp staan voor de confrontatie met de Belgian Cats.