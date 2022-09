Belgian Cats walsen in spaarmodus over matig Zuid-Korea in tweede WK-opdracht

Bekijk een ruime samenvatting van de wedstrijd:

Belgian Cats op een drafje naar de winst

De nederlaag tegen de VS was op voorhand ingecalculeerd, maar een overwinning tegen Zuid-Korea was dat ook. En de Belgian Cats deden wat ze moesten doen tegen een erg matige tegenstander, die op alle vlakken overtroefd werd door de Belgische vrouwen.

De start van Zuid-Korea was nog wel hoopvol met enkele driepunters, maar België nam al snel de regie in handen. Julie Allemand regisseerde het spel zoals in haar beste dagen, Emma Meesseman kon meer haar stempel drukken en Julie Vanloo was de afwerker met dienst in een sterke 1e quarter.

Zuid-Korea bleef zijn heil zoeken in driepunters en was nergens onder de borden. België beheerste de rebound en verzwakte niet wanneer er gewisseld werd. Zo stond er bij de rust al een kloof van 20 punten op het bord: 50-30.

In het 3e quarter ontbond de sterk ingevallen Hind Ben Abdelkader haar duivels, met 3 driepunters op rij. De wedstrijd was dan al lang beslist.



De ruime voorsprong liet bondscoach Demory toe om te blijven roteren, maar ook met de invallers ging het verschil halfweg het 4e quarter richting de 30 punten. In het slot kon Zuid-Korea nog wat milderen. Eindstand 84-61.

Dankzij de overwinning blijft België helemaal op koers voor de kwartfinales en bovendien hoefde niemand meer dan 26 minuten te spelen. Die rust is belangrijk met het oog op wat nog komt, want zaterdag moeten de Cats opnieuw aan de bak. Puerto Rico is dan de tegenstander, om 12.30 uur Belgische tijd.