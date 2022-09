Adam Yates gaat voor 3 jaar Tadej Pogacar helpen bij UAE

Adam, de tweelingbroer van ex-Vuelta-winnaar Simon Yates, moet Tadej Pogacar, de Sloveense kopman van UAE, bijstaan in het rondewerk. Pogacar won de Tour in 2020 en 2021, dit jaar botste hij op Jonas Vignegaard.



Vorige maand won Adam Yates de Ronde van Duitsland en in juli eindigde hij 10e in de Tour (9e na de schrapping van Nairo Quintana).



Adam Yates viel in 2016 net naast het Tour-podium en was in 2020 ook eens negende. In 2021 eindigde hij vierde in de Vuelta.



In totaal boekte de ex-winnaar van de Clasica San Sebastian (in 2015) 18 profzeges, waaronder de Ronde van Catalonië vorig jaar en de UAE Tour in 2020.



"Ik kijk er erg naar uit om voor UAE te rijden. Ik heb de ploeg de voorbije jaren zien groeien en de kans om naar hier te komen, kon ik niet laten liggen", legt Adam Yates uit.



"Ik voel dat mijn beste jaren eraan komen, het team zal het beste van mij krijgen."