Zat er meer in voor deze pechvogels? Hayter wordt nog 4e na fietswissel, Sheffield vliegt in decor

Kettingpech voor Ethan Hayter

In de eerste plaats is er de pech van Ethan Hayter. De 24-jarige Brit deed vol mee voor de medailles toen zijn ketting er vooraan af liep. Woedend smeet hij zijn fiets in de kant en moest hij zich weer op gang trekken op zijn reservefiets.

Uiteindelijk strandde hij op 40 seconden van winnaar Tobias Foss. Zonder die pech deed hij ontgetwijfeld mee voor het podium.

“Het is zonde dat ik dit probleem had", reageerde hij na de tijdrit. "Ik was best sterk. Misschien had ik zelfs meegestreden voor de winst. We zullen het nooit weten. Ik verloor minstens twintig seconden bij mijn fietswissel.”