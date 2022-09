Djokovic zwaait Federer uit (met dag vertraging): "Een eer om jou op en naast court te kennen"

Gisteren regende het reacties uit de hele tenniswereld op het adieu van de 41-jarige Zwitser, maar uit de hoek van Novak Djokovic bleef het stil. In die mate zelfs dat de Servische pers zich vragen begon te stellen.



Vandaag kwam Djokovic, die Federer afloste als langste nummer 1, met een lofzang naar buiten. "We kunnen terugblikken op ruim een decennium van ongelofelijke momenten en duels. Jouw carrière zette de maatstaf voor wat het betekent om uit te munten en te leiden met integriteit en in balans."



"Het is een eer jou op en naast het court te kennen", vervolgt Djokovic. "Ik weet dat dit volgende hoofdstuk nog prachtige dingen in petto heeft voor jou, Mirka, de kinderen, al je geliefden én fans van Roger hebben nog veel om naar uit te kijken."



Djokovic wenst Federer veel geluk en een goede gezondheid. "We kijken ernaar uit jouw verwezenlijkingen te vieren en jou in Londen te zien", besluit de Serviër, verwijzend naar de Laver Cup, waar Federer volgende week afscheid neemt en ook Djokovic present zal tekenen in Team Europe.